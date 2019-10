"Joker" entrou definitivamente na cultura popular.

Além de estar no centro de vários debates sobre saúde mental e violência desde que estreou nos cinemas no início de outubro, o filme tornou uma atração turística a longa escadaria situada na Bronx que o vilão da DC Comics interpretado por Joaquin Phoeniex desce e dança ao som da canção "Rock and Roll Part II", de Gary Glitter.

Agora, está indiretamente no centro da agenda política na Grécia.

Uma polémica operação da polícia em duas salas de cinema em Atenas que retirou 19 menores que estavam a ver "Joker", incluindo quatro acompanhados pelos pais, motivou várias trocas de acusações entre políticos nos últimos dois dias.