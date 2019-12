Após ser ignorado pelo National Board of Review (a mais antiga organização americana a distribuir prémios anuais de cinema) e pelo New York Film Critics Circle (a associação de críticas de cinema mais antiga e uma das que têm mais prestígio), "Joker" entrou na lista dos 10 melhores filmes de 2019 do American Film Institute (AFI).

Feita por um júri formado por administradores, bolseiros, artistas e críticos de cinema, o TOP 10 é visto como uma forte tendência do que podem vir a ser as nomeações para os Óscares da Academia de Artes e Ciências de Hollywood: desde que passou a escolher os melhores filmes em 2000, apenas "The Departed" (2006) e "Quem Quer Ser Bilionário" (2008) ganharam as estatuetas douradas sem estarem nas listas.

Por ordem alfabética, os 10 melhores filmes do AFI para 2019 são "1917" (realizado por Sam Mendes), "O Caso de Richard Jewell" (Clint Eastwood), "A Despedida" (Lulu Wang), todos com estreia portuguesa prevista em janeiro; "Era Uma Vez... em Hollywood" (Quentin Tarantino); "O Irlandês" (Martin Scorsese); "Jojo Rabbit" (Taika Waititi), que chegará em fevereiro; "Joker" (Todd Phillips); "Knives Out: Todos São Suspeitos" (Rian Johnson); "Marriage Story" (Noah Baumbach), disponível via Netflix a partir de 6 de dezembro; e "Mulherzinhas" (Greta Gerwig), que chega cá em janeiro.