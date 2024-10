Francis Ford Coppola será homenageado com o 50. prémio de carreira do American Film Institute (AFI), um dos mais importantes da meca de Hollywood.

Parte de uma das maiores dinastias familiares de Hollywood, O lendário cineasta receberá a distinção numa noite de gala no Dolby Theatre (a 'casa' dos Óscares) a 26 de abril, algumas semanas após fazer 86 anos.

“Francis Ford Coppola é um artista incomparável – alguém que criou obras seminais no cânone do cinema americano e também inspirou gerações de cineastas que agora incorporam a sua arte e o seu espírito independente”, destaca no comunicado oficial Kathleen Kennedy, presidente do conselho de curadores da AFI.

A 'nata' de Hollywood deverá juntar-se na homenagem ao vencedor de cinco Óscares e duas Palmas de Ouro do Festival de Cannes que, ainda nos cinemas com “Megalopolis”, será sempre associado à trilogia "O Padrinho" (1972-1990) e títulos incontornáveis como "O Vigilante" (1974), "Apocalypse Now" (1979), "Juventude Inquieta" (1983), "Os Marginais" (1983), bem como "Do Fundo do Coração" (1981), "Cotton Club" (1984), "Tucker - O Homem e o Seu Sonho" (1988) e “Drácula de Bram Stoker" (1993).

Enquanto argumentista, está ainda ligado por exemplo a "A Flor à Beira do Pântano" (1966) e "Patton" (1970), ganhando com este a primeira estatueta dourada.

O primeiro homenageado do AFI foi o realizador John Ford em 1973. Entre os mais recentes estão Nicole Kidman, Julie Andrews, Denzel Washington, George Clooney, Diane Keaton e John Williams.