Causou grande impacto a notícia de quarta-feira do The Hollywood Reporter (THR) de que o realizador Todd Phillips já estava em negociações não só para escrever e realizar a sequela de "Joker" com Joaquin Phoenix, mas também se preparava para desenvolver mais um filme de origem baseado numa personagem da DC Comics após uma reunião com o estúdio a 7 de outubro.

Pouco depois, o Deadline Hollywood publicava um outro relato muito diferente: não tinha havido qualquer reunião naquele dia nem havia nada tratado com Todd Phillips ou o ator Joaquin Phoenix para a sequela.

Numa entrevista com o IndieWire divulgada esta quinta-feira, o realizador esclarece os rumores e desmente categoricamente a versão do Hollywood Reporter, garantindo que a jornalista se precipitou.

"Posso dizer honestamente que nunca houve qualquer reunião a 7 de outubro em que tenha participado. Primeiro que tudo, se me conhecem e à minha carreira, não é o meu estilo. Fiz uma comédia gigantesca na Warner Bros., 'A Ressaca', e não me tornei de repente uma fábrica produtora de comédias, tipo vamos despejar filmes.", explicou.

O THR dizia que durante a reunião foi debatida e rejeitada uma proposta "gigantesca" para fazer vários filmes sobre histórias de origem de personagens da DC, mas que o realizador tinha luz verde para avançar "pelo menos" com mais um projeto na produtora que tem com o ator Bradley Cooper.