Jonah Hill já não vai ser o grande vilão de "The Batman" e a Warner Bros anda à procura de novos candidatos.

A imprensa especializada americana avançou que fracassaram as negociações com o estúdio, sem revelar as razões.

O ator de 35 anos, nomeado por duas vezes para os Óscares, era cobiçado pelo estúdio para enfrentar Robert Pattinson como o Cavaleiro das Trevas.

Antes deste desfecho, constava que seria o ator mais bem pago do elenco, com 10 milhões de dólares (o dobro de Pattinson) e que tanto podia interpretar o Pinguim (sucedendo a Danny DeVito em "Batman Regressa", de Tim Burton, em 1992) como o Enigma (visto pela última vez no cinema com Jim Carrey em "Batman Para Sempre", de 1995).