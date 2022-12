A anunciar muita tensão, a Netflix divulgou o primeiro "teaser trailer" da comédia "You People", centrado apenas em Jonah Hill a meter "os pés pelas mãos" no encontro em que diz a Eddie Murphy e Nia Long que quer casar com a sua filha.

Segundo a resumida descrição oficial, a história centra-se num novo casal e como tenta lidar com o amor moderno e as respetivas dinâmicas familiares por entre as inevitáveis diferenças geracionais e culturais.

A história foi escrita por Jonah Hill com Kenya Barris, que também se estreia atrás das câmaras como realizador de longas-metragens após ter escrito vários episódios da série "Black-ish" e criado "Entergalactic" para a Netflix.

Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Lauren London, Rhea Perlman, Elliot Gould, Mike Epps e Bryan Greenberg são outros nomes no elenco desta produção que será lançada na plataforma a 27 de janeiro.

TRAILER ORIGINAL.