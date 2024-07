Ainda há dois meses Josh Brolin falava com evidente entusiasmo de "Fora do Alcance" ("Outer Range" no original), apenas a quinta série da sua carreira e a primeira em 20 anos.

Mas ainda antes do feriado norte-americano do 4 de julho chega a notícia que a Amazon prime Video não renovou a série que cruza western e ficção científica para uma terceira temporada, deixando vários mistérios em suspenso.

Uma produção da Plan B Entertainment com Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt como produtores executivos, a primeira temporada com oito episódios foi lançada entre abril e maio de 2022, enquanto a segunda com sete episódios estreou toda 16 de maio deste ano e foi ainda mais bem recebida pelos críticos.

A história começava com Royal Abott (Brolin), o dono de uma herdade que luta pela sua terra e família, a descobrir um mistério obscuro na zona selvagem de Wyoming.

O mistério em torno do enigmático vazio no pasto oeste do rancho da família aprofundava-se na segunda temporada, enquanto Royal e a sua mulher lutavam para manter a família unida após o súbito desaparecimento da neta, enfrentando ameaças em várias frentes.

Além de Brolin, "Fora do Alcance" juntava um grande elenco vencedor de prémios e talentos emergentes, incluindo Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.