Judi Dench voltou a colocar-se a "jeito" ao defender o legado artístico de várias personalidades acusadas de alegados crimes sexuais revelados, denunciados em pleno movimento #MeToo.

Apesar de ter condenado os seus comportamentos, a lendária atriz britânica defendeu o colega Kevin Spacey em setembro de 2018 e as reações nas redes sociais dividiram-se entre os elogios por "dizer o que pensa" e os que acharam que tinha passado os limites ao chamá-lo de "bom amigo" que muito a apoiou após a morte do marido em 2001.

Agora, voltou a reiterar que não podem ser removidos os trabalhos do ator e também do outro grande símbolo do escândalo, Harvey Weinstein, o produtor a quem sempre disse dever muito do seu sucesso tardio no cinema.

Após ter defendindo que não aprovava "expulsar as pessoas da nossa história" há quase um ano no Festival de San Sebastian, a atriz voltou a referir-se à forma como Spacey foi cortado de "Todo o Dinheiro do Mundo", o filme de Ridley Scott, sendo substituído por Christopher Plummer,