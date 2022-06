Foi divulgado esta quarta-feira o trailer de "Bilhete para o Paraíso", a primeira comédia romântica de Julia Roberts como protagonista em 21 anos.

Mas a eterna estrela de "Pretty Woman", "O Casamento do Meu Melhor Amigo" e "Notting Hill", só para ficar pelos clássicos, tem em George Clooney um parceiro de luxo: os dois trabalharam juntos na trilogia "Ocean´s Eleven" (2001-2007) e no drama "Money Monster" (2016), mas para frustração dos seus fãs, nunca tinham coincidido no género.

Escrito e realizado por Ol Parker, o mesmo de "Mamma Mia! Here We Go Again", os dois vencedores de Óscares são um casal divorciado que se alia numa missão e parte para o Bali para impedir que a sua filha, cega de paixão, cometa o mesmo erro que eles há 25 anos, casando-se com um natural da ilha que conheceu há pouco tempo durante a viagem de pós-graduação.

No papel da filha está Billie Lourd, filha de Carrie Fisher.

O filme chega aos cinemas a 15 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.