Juliette Binoche confirmou o rumor antigo de que teve de recusar trabalhar com Steven Spielberg não uma, mas três vezes.

Embora gostasse de voltar essa oportunidade, a atriz francesa também deixou subtentendido que a sua experiência poderia ser diferente porque Spielberg "é mais um realizador de homens".

"Não me recordo muito bem, mas o Steven recordou-me! A primeira vez foi para “Indiana Jones 3” ["Indiana Jones e a Grande Cruzada", 1989], porque estava a fazer "Os Amantes da Ponte Nova" com Leos Carax [1991]. A segunda vez, para “A Lista de Schindler” [1993], estava grávida, e depois para os dinossauros [“Parque Jurássico", 1993], já me tinha comprometido com “Três Cores: Azul” [de Krzysztof Kieslowski, 1993]", esclareceu numa entrevista à revista Variety.

"Teria sido divertido fazer o "Parque Jurássico" para ver como [ele] faz o filme, mas ao mesmo tempo, Spielberg é mais um mais um realizador de homens, na verdade como Scorsese", salientou.

Mas a vencedora do Óscar por "O Paciente Inglês" responde que é "claro" que trabalharia com eles se a oportunidade surgisse agora.

"Mesmo que ache a sua abordagem ao cinema muito comercial, eles têm uma técnica fabulosa que dominam completamente, e são contadores de histórias. Mas faltam mulheres nos seus filmes", reforçou.