Em 2021, o videojogo "Mortal Kombat" teve uma nova versão no cinema que se destacava pelas mortes sangrentas.

A sequela chega aos cinemas a 23 de outubro e o primeiro trailer revelado na quinta-feira antecipa que se trata de um regresso violento.

Não foi divulgada uma apresentação da história, mas regressam os atores e respetivas personagens icónicas do videojogo: Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jackson Briggs), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Raiden), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Sub-Zero) e Max Huang (Kung Lao).

"Mortal Kombat II" traz novidades e o trailer dá grande destaque à introdução de Karl Urban como Johnny Cage, uma das personagens (humanas) mais famosas de “Mortal Kombat”.

No novo elenco destacam-se ainda Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Damon Herriman (Quan Chi), Ana Thu Nguyen (Sindel), Desmond Chiam (Jerrod), CJ Bloomfield (Baraka) e o gigantesco Martyn Ford (Shao Kahn).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Não se sabe qual é o orçamento do novo filme distribuído pela Warner Bros., que terá de provar a sua viabilidade nas bilheteiras num mercado normal (pós-pandemia) para assegurar o futuro da saga no grande ecrã: Simon McQuoid regressa como realizador após ter feito a estreia com o primeiro “Mortal Kombat”, que chegou aos cinemas em abril de 2021 e foi um razoável sucesso de bilheteira com "asterisco", já que os cinemas ainda estavam muito afetados pelo impacto da pandemia e com muitas restrições sanitárias.

"Mortal Kombat" já inspirou dois filmes em 1995 e 1997, destacando-se no primeiro Christopher Lambert com longos cabelos brancos como Lord Raiden. O sucesso originou ainda duas séries, uma delas de animação.