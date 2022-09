Apanhando todos de surpresa, John Constantine vai regressar ao cinema e novamente com Keanu Reeves.

Após muitos pedidos dos fãs e rumores ao longo de 17 anos, a sequela de "Constantine" foi oficialmente confirmada pela Warner Bros. Discovery e voltará a juntar a estrela principal e o mesmo realizador Francis Lawrence, com a produção da Bad Robot de J.J. Abrams.

Em várias entrevistas nos últimos três anos, Keanu Reeves já revelara que era um dos seus sonhos voltar a interpretar o anti-herói individualista e arrogante que nunca tem um cigarro longe da sua boca que viajou ao inferno antes de ser ressuscitado contra a sua vontade para patrulhar a fronteira terrena entre céu e inferno, esperando em vão ganhar o seu lugar no paraíso ao enviar os soldados demoníacos de volta às profundezas.

O projeto está na fase de "desenvolvimento": sem qualquer indicação de data de estreia, isto significa que a sequela ainda pode demorar pelo menos dois anos a estrear, aproximando o ator dos 60 anos.

A notícia foi recebida com entusiasmo nas redes sociais, mas os fãs não gostaram de saber quem é o argumentista escolhido para "ressuscitar" o anti-herói da DC Comics criado por Alan Moore: Akiva Goldsman, vencedor de um Óscar por "Uma Mente Brilhante" e ligado a filmes como "Eu, Robot", "Eu Sou a Lenda" ou "O Código Da Vinci", e criador das séries "Titans", "Star Trek: Strange New Worlds" e "Star Trek: Picard", mas também conhecido por desastres no cinema como "Batman & Robin", "Winter's Tale" e "A Torre Negra".

Um moderado sucesso de bilheteira mundial, o filme de 2005 ainda com Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Tilda Swinton e Peter Stormare, teve críticas díspares mas foi conquistando estatuto de culto com o passar dos anos entre os fãs da banda desenhada.

Em Portugal, onde as adaptações de 'comics' não costumavam arrastar multidões às salas de cinema, "Constantine" foi um grande sucesso, com quase 244 mil espectadores.

A má notícia é que o novo filme vai avançar à custa de uma série cuja preparação estava a "avançar" de forma "sólida" na HBO Max apenas há umas semanas, também da Bad Robot e protagonizada pelo ator britânico Ṣọpẹ Dìrísù.

O ator britânico "encaixou" a notícia, dando o seu apoio a Keanu Reeves, partilhando nas redes sociais uma imagem criada por fãs do ator de regresso à personagem: 'Dá-lhes o Inferno, Rei".