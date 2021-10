Keanu Reeves voltou a dar provas da sua gratidão a quem trabalha com ele nos filmes.

Desta vez, o ator presenteou a sua equipa de duplos de "John Wick: Chapter 4", formada por Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang, com relógios Rolex 2020 Submariner durante um jantar em Paris no sábado, após o fim da rodagem.

O preço de mercado de cada relógio é de quase 10 mil dólares, mais de 8600 euros.

Proclamando que era o "Melhor presente de final das gravações", um dos duplos, Jeremy Marinas, partilhou imagens nas redes sociais que revelam que foram gravadas mensagem pessoais do ator no interior de cada relógio: a de Jeremy Marinas dizia "The John Wick Five” [Os John Wick Cinco] com "Jeremy. Obrigado. Keanu JW4 2021".

Além de ter destinado muitos milhões de dólares para instituições de caridade de forma privada ao longo dos anos, este não é primeiro gesto de generosidade de Keanu Reeves no mundo do cinema.

Após o primeiro "Matrix" o ator negociou um acordo de bónus para as sequelas que destinou às equipas de efeitos especiais e guarda-roupa, que sentia terem sido decisivos para o sucesso da saga.

Quando se fizeram as contas aos 1,2 mil milhões de dólares que arrecadaram o segundo e terceiro filmes, pensa-se que Keanu Reeves terá abdicado de cerca de 75 milhões de dólares, com cada pessoa das equipas a receber um milhão. Além disso, surpreendeu os 12 duplos de uma das cenas de luta com motorizadas Harley Davidson.

"John Wick 4" estreia nos cinemas a 27 de maio de 2022. Antes, a 23 de dezembro, estreia o quarto filme "Matrix", intitulado "The Matrix Resurrections".