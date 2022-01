Kevin Costner vai regressar à cadeira de realizador pela primeira vez desde o aclamado 'western' de 2003 "Open Range - A Céu Aberto" (2003).

O projeto chama-se "Horizon" e tal como aconteceu com a sua estreia como realizador no vencedor dos Óscares "Danças com Lobos", será outro 'western', o género que se destaca na sua carreira, nomeadamente com o grande sucesso da recente série "Yellowstone".

A história épica atravessará 15 anos da expansão e colonização do Oeste americano, antes e depois da Guerra Civil de 1861-1865.

“A expansão da América para o Oeste foi repleta de perigos e intrigas, desde os elementos naturais até às interações com os povos indígenas que viviam na terra e a determinação e, muitas vezes, a crueldade daqueles que procuravam colonizar", destacou Costner à publicação Deadline.

“'Horizon' conta a história dessa jornada de forma honesta e direta, destacando os pontos de vista e as consequências das decisões de vida e morte das personagens", acrescentou.

Este é um projeto de paixão do ator e realizador, que também será o produtor e financiará a produção descrita como "dispendiosa" através da sua produtora Territory Pictures.

O processo de escolha dos outros atores arrancará em fevereiro e a rodagem a 29 de agosto no estado do Utah.

Danças com Lobos

Nos anos 1980, o sucesso como ator em "Silverado" e principalmente "Alta Traição", "Os Intocáveis" e "Campo de Sonhos" permitiram a Kevin Costner concretizar o sonho de passar para trás das câmaras com "Danças com Lobos", que ganhou o Óscar de Melhor Filme e ele o de melhor realizador.

A seguir, ainda esteve em grande plano com "JFK" e "O Guarda-Costas", mas com os desastres comerciais de "Waterworld" (1995) e "The Postman: O Mensageiro" (1997), o segundo filme com o realizador, começou uma lenta decadência da sua popularidade no cinema.

Costner 'redimiu-se' com filmes como "Treze Dias" e principalmente ao regresso como realizador em "Open Range - A Céu Aberto" (2003), passeando mais recentemente o prestígio por grandes produções como "Homem de Aço" e "Jack Ryan: Agente Sombra".

A popularidade aumentou com o regresso ao 'western' na televisão, primeiro com a minissérie "Hatfields & McCoys" (2012) e desde 2018 com a série "Yellowstone".