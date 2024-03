Kevin Spacey tem mais um projeto no cinema após ter sido absolvido em julho do ano passado da acusação de agressões sexuais que enfrentava na Grã-Bretanha.

O vencedor de dois Óscares faz parte com Eric Roberts e Vincent Spano do elenco do 'thriller' psicológico “The Devil”, uma produção italiana falada em inglês de Massimo Paolucci cuja rodagem foi concluída recentemente em Roma, segundo um comunicado oficial de terça-feira (5) citado pela Variety.

Os produtores Massimiliano Caroletti e Sandro Lazzarini destacam que "cortejaram" Spacey durante oito meses para o convencer a interpretar uma personagem que se chama "O Diabo" ("The Devil").

O comunicado da produtora TM Entertainment esclarece que a história é semelhante às de "O Advogado do Diabo" (1997), de Taylor Hackford, e "Nas Portas do Inferno" (1987), de Alan Parker, com a personagem de Spacey a ser a equivalente às interpretadas respetivamente por Al Pacino e Robert De Niro, onde Satanás surgia sob a forma humana de um advogado e de um homem de negócios.

Recorde-se que a carreira do ator norte-americano, atualmente com 64 anos, implodiu por causa de várias acusações de crimes sexuais, na vaga que surgiu com o movimento #MeToo em 2017.

Rapidamente suspenso e depois despedido da série "House of Cards", e substituído por Christopher Plummer no filme "Todo o Dinheiro do Mundo", Spacey desmentiu os abusos e foi considerado inocente em dois processos separados em Nova Iorque e Londres, em 2022 e 2023.

Outras queixas nunca chegaram a julgamento por terem sido retiradas pelas alegadas vítimas ou por decisão do Ministério Público.

Spacey encontrou trabalho na Europa em produções independentes, primeiro no filme italiano "The Man Who Drew God", de Franco Nero, e no britânico "Control", de Gene Fallaize, apenas como viz.

Outra produção independente, mas norte-americana, "Peter Five Eight", de Michael Zaiko Hall, ainda com Rebecca de Mornay, é o primeiro filme como protagonista desde que foi ilibado e terá uma estreia limitada este mês nos EUA.