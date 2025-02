Julia Roberts tem um novo projeto e, como vem sendo habitual nesta fase da sua carreira, envolve uma equipa de prestígio atrás das câmaras.

A revista The Hollywood Reporter confirmou que a vencedora de um Óscar vai ser a protagonista de "Kill Your Darlings" e também uma das produtoras, juntamente com Scott Stuber (via United Artists) com quem trabalhou em "Deixar o Mundo Para Trás", um 'thriller' que se tornou um dos filmes mais populares da Netflix de todos os tempos.

O projeto dos estúdios United Artists e Amazon MGM Studios é a adaptação de um livro que só será lançado em junho nos EUA, mas que é o próximo trabalho de Peter Swanson, autor de vários best-sellers.

A história envolve o mistério à volta de um assassinato contada da atualidade para trás, passando pelos momentos-chave de um casal com mais de 25 anos de relação aparentemente perfeita e o segredo obscuro que os une.

Na realização estará James Gray, nome de prestígio do cinema independente dos EUA, conhecido por títulos como "Viver e Morrer em Little Odessa" (1994), "Nas Teias da Corrupção" (2000), "Nós Controlamos a Noite" (2007) e "Armageddon Time" (2022).