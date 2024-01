Julia Roberts nunca correrá o risco de ver as cenas de nudez dos seus filmes circularem de forma duvidosa na Internet.

De facto, nem sequer são as suas pernas que aparecem em alguns momentos lendários do filme que a tornou uma estrela: a cena de abertura e o cartaz de "Pretty Woman".

Numa entrevista à revista Vogue, a atriz revelou que se tratava de uma escolha pessoal.

O tema surgiu quando foi questionada sobre se, sendo uma estrela de cinema desde os 21 anos, sentia a responsabilidade de representar as mulheres através das escolhas que fazia com as suas personagens e na vida real.

"Acho que tem mais a ver com a questão das coisas que escolho não fazer é que são representativas de mim", respondeu, antes de referir ao que chamou "G-rated career" ou seja, a sua carreira com classificação etária "para todos os públicos" no que diz respeito à nudez.

"Não é para criticar as escolhas de outros, mas para mim, não tirar as roupas num filme ou estar fisicamente vulnerável é uma escolha que acho que faço para mim. Mas, de facto, estou a escolher não fazer algo em vez de escolher fazer [para representar as mulheres]", esclareceu.