A 18.ª edição da Mostra de Cinema de Expressão Alemã vai decorrer de 21 a 27 de janeiro, com sessões no cinema São Jorge, em Lisboa, e com programação 'online', em 'streaming', foi hoje anunciado.

De acordo com o Instituto Goethe, a próxima edição da mostra Kino contará com 18 filmes, que "têm em comum uma forte componente política e social, assim como um foco temático em torno do conceito de 'pertença'".

Os filmes serão exibidos no cinema São Jorge e na plataforma de 'streaming' Filmin, contando com primeiras obras e produções que passaram pelos principais festivais de cinema.

A Kino apresenta anualmente produções de cinema da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo.

O anúncio da programação foi remetido para mais tarde.