Kristen Stewart vai representar a Princesa Diana no filme "Spencer", que abordará o "fim do conto de fadas".

O argumento, escrito por Steven Knight (o mesmo dos filmes "Promessas Perigosas" e "Locke", e co-criador das séries "Peaky Blinders" e "Taboo") vai centrar-se no fim de semana decisivo no início da década de 90, quando Diana decidiu que o seu casamento com o Príncipe Carlos não estava a funcionar e precisava desviar-se do caminho que a colocaria em linha para um dia ser a Rainha de Inglaterra.

O projeto é do prestigiado realizador chileno Pablo Larraín, o mesmo de "Tony Manero" (2008), "Não" (2012), "O Clube" (2015) e "Neruda" (2016).