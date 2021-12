Lady Gaga apelou aos seus muitos milhões de seguidores para irem aos cinemas ver o novo filme de Bradley Cooper, o seu colega e amigo de "Assim Nasce Uma Estrela".

"'Nightmare Alley' é um filme espantoso com um elenco espantoso, parabéns a Guillermo del Toro. O Bradley é espetacular, Cate [Blanchett] e Rooney [Mara] para lá de potentes! Gostei tanto. Vão ver", escreveu a artista nas redes sociais no domingo à noite, quando já eram conhecidos os resultados dececionantes do filmes nas bilheteiras dos EUA.

"Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas", o primeiro filme do realizador após ganhar os Óscares com "A Forma da Água", estreou em quinto lugar, com 3 milhões de dólares, apesar do seu elenco cheio de estrelas que inclui ainda Willem Dafoe, Toni Colette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Mary Steenburgen e David Strathairn.

Nas redes sociais, houve partilhas de imagens a mostrar a baixa afluência nas 2145 salas dos EUA e relatos sobre os pedidos das gerências dos cinemas a espectadores para trocarem os bilhetes, após o cancelamento de sessões para exibir mais vezes "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", que arrecadou 260 milhões de dólares na estreia, a segunda melhor da história do Cinema depois de "Vingadores: Endgame" em 2019 (sem contar com a inflação).

A má estreia para um filme com custou 60 milhões de dólares é vista como mais um sinal da dificuldade em lançar filmes para o público adulto durante a pandemia, que tem resistido a regressar aos cinemas durante a pandemia. Um dos poucos filmes que teve parcialmente sucesso foi "Casa Gucci", precisamente com Lady Gaga.

"Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" chega aos cinemas portugueses a 27 de janeiro.