O filme islandês "Lamb" levou este sábado o prémio máximo do Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, o mais importante do mundo do género, que destacou também na seção paralela o filme argentino "El apego", numa edição quase normal após a pandemia.

O filme de Valdimar Jóhannsson concentra-se na vida de María (interpretada pela atriz sueca Noomi Rapace, que estava em Sitges) e Ingvar, isolados com o seu rebanho de cordeiros numa ilha islandesa, que após uma perda dolorosa adotam um estranho recém-nascido entre bebé e ovelha. Na seção paralela Novas Visões, triunfou "El apego", de Valentín Javier Diment, que decorre numa clínica argentina dos anos 1970 onde são praticados abortos clandestinos, no conjunto de um melodrama selvagem e violento que se sustenta no intenso duelo interpretativo das duas protagonistas, Jimena Anganuzzi e Lola Berthet. A 54ª edição do concurso, que decorre até 17 de outubro na cidade costeira de Sitges, em Espanha, recuperou quase a normalidade após uma edição em 2020 marcada pela pandemia de COVID-19.