Dos projetos apresentados, 150 são documentários, 190 são animações e 562 ficções.

Das curta-metragens apresentadas, 762 são internacionais, na sua maioria do Brasil, Espanha, Estados Unidos e Alemanha, e 140 nacionais, das quais, 30 são do distrito de Leiria e dos concelhos de Tomar e Ourém, no distrito de Santarém.

Bruno Carnide constatou, na mesma nota, que os "números das inscrições regionais têm vindo a crescer, exponencialmente", o que o "faz continuar a acreditar no Leiria Film Fest enquanto promotor da criação cinematográfica da região".

O evento realiza-se de 11 a 15 de março de 2020, sendo, pela primeira vez, distribuído pelos concelhos de Leiria, no Teatro Miguel Franco (11 a 13 de março), e Batalha, no Auditório Municipal (14 e 15 de março).

Realizado, anualmente, no Teatro Miguel Franco desde 2013, o Leiria Film Fest é um festival internacional de curtas-metragens com enfoque na competição de curtas-metragens de ficção, animação e documentário, com entrada livre.

O festival contou com quase quatro mil filmes inscritos, de 74 países, e 4.700 espectadores nas seis edições já realizadas.