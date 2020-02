Faz parte da memória de muitos dos que cresceram nos anos 80 e 90 e agora quer fazer parte da dos filhos: a série de animação "Dartacão e os Três Moscãoteiros" vai ter uma nova versão para o cinema.

Após anos de avanços e recuos, a peculiar versão canina do clássico de Alexandre Dumas vai finalmente avançar em longa-metragem, numa co-produção entre o estúdio espanhol Apolo Films, ligado à série original, e a Cosmos-Maya, estúdio de animação da Índia e Singapura.

O argumento está a ser escrito por Doug Langdale (da série "O Panda do Kung Fu: Lendas do Altamente"), baseado no original do espanhol Claudio Biern Boyd. Na realização estará Toni García (da série "Invizimals").

"'Dartacão' vai entreter as crianças tal como fazia com os seus país há 40 anos, seguindo a nossa filosofia: fazer as crianças felizes", salientou Biern Boyd em comunicado.