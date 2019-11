Segundo o Bloody Disgusting, a Spyglass Media Group quer fazer um novo filme após ter ficado com os direitos do estúdio Dimension Films, que pertencia à The Weinstein Company e ficou na bancarrota após as alegações de assédio e violação contra o produtor Harvey Weinstein.

Não se sabe se o novo capítulo será uma sequela, uma nova versão do primeiro filme ou um simplesmente relançamento do conceito.

Sabe-se que Kevin Williamson ainda não assinou qualquer contrato para o projeto, que será o primeiro sem Wes Craven como realizador.

Também é desconhecido se estarão envolvidos Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette, os atores principais cujas personagens sobreviveram a quatro filmes.

A avaliar pela reação à notícia, pelo menos David Arquette estará interessado.