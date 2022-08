Foi em junho de 1986 que chegou aos cinemas o filme onde o estudante de liceu Ferris Bueller decidia fingir estar doente para faltar às aulas com a namorada, o melhor amigo e um Ferrari, e passar um dia memorável na grande cidade de Chicago.

Passados 36 anos, "O Rei dos Gazeteiros" ("Ferris Bueller’s Day Off" no original), um dos títulos incontornáveis de John Hughes que continua a cativar diferentes gerações, será um dos próximos filmes a ser recuperado do "baú de memórias" da década de 1980.

Hollywood descobriu uma nova forma de rentabilizar um dos seus maiores clássicos "teen", mas o que está a ser pensado não é uma sequela à volta de Ferris Bueller (Matthew Broderick), Cameron (Alan Ruck) e Sloane (Mia Sara), nem uma nova versão adaptada aos novos desafios tecnológicos.

Quem tenha visto o original, recordar-se-á que a certa altura dois funcionários pegavam no Ferrari do pai de Cameron que estava à sua guarda enquanto os três adolescentes se divertiam pelas ruas de Chicago: a história do que andaram naquele dia com o precioso carro será a base de um 'spinoff' chamado "Sam and Victor’s Day Off".

No filme de 1986, as personagens não tinham nomes e eram interpretadas por Larry "Flash" Jenkins, que morreu em 2019, e Richard Edson.

Larry "Flash" Jenkins, e Richard Edson em "O Rei dos Gazeteiros"

O projeto é de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, o trio que reimaginou com a série "Cobra Kai" outro clássico popular da mesma década, os filmes "The Karate Kid".

O argumento é de Bill Posley, que também trabalha nas histórias desta série disponível na Netflix..

O que é feito dos atores de "O Rei dos Gazeteiros"