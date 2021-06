Após anos à procura da ideia certa, está a caminho a sequela da comédia "Os Fura-Casamentos" (2005).

Apesar do estúdio não ter feito qualquer comunicado oficial, uma nota de produção do meio especializado Production Weekly confirma que a rodagem de "Wedding Crashers 2" arranca já em agosto em Porto Rico, regressando o realizador David Dobkin e os quatro atores principais: Owen Wilson, Vince Vaughn, Isla Fisher e Rachel McAdams.

Sinal dos tempos, a sequela deverá ser lançada pela plataforma de streaming HBO Max e não nos cinemas.

Rumores sobre um novo filme tinham mais de cinco anos, mas só em novembro do ano passado é que Vince Vaughn confirmou que o projeto estava numa fase inicial, após ter sido encontrada uma boa ideia para avançar e conversas mais a sério com Owen Wilson e David Dobkin.

Lançada nos cinemas no verão de 2005, "Os Fura-Casamentos" tornou-se um dos maiores sucessos comerciais de sempre das comédias para adultos. Desde essa altura, tornou-se presença habitual nas listas das melhores comédias do século XXI.

Vince Vaughn e Owel Wilson interpretavam dois mediadores de divórcios sócios no negócio e amigos de longa data que partilhavam um peculiar passatempo na vida: infiltrar-se em casamentos.

Fosse qual fosse a etnia da cerimónia – judia, italiana, irlandesa, chinesa, hindu – o carismático e encantador duo acabava inevitavelmente por se tornar a atração de qualquer copo-de-água, com a finalidade de conhecer e engatar mulheres excitadas apenas com a ideia do casamento e que esquecem as suas inibições.

A atividade corria muito bem até que os dois participavam no casamento de uma das filhas do Secretário do Tesouro dos EUA e se envolviam com as outras filhas (Rachel McAdams e Isla Fisher).

Em papéis secundários de grande destaque surgiam ainda Bradley Cooper, Christopher Walken, Jane Seymour e Will Ferrell.