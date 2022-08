Nell Tiger Free foi escolhida para ser a protagonista de "First Omen", uma prequela da popular saga de terror "The Omen", conhecida em Portugal por "O Génio do Mal".

A atriz britânica estreou-se como Myrcella Baratheon nas temporadas 5 e 6 de "A Guerra dos Tronos" em 2015_2016, mas o seu papel de maior destaque é como uma das protagonistas desde 2019 de "The Servant", a série de terror da Apple TV+ produzida por M. Night Shyamalan, renovada em dezembro de 2021 para uma quarta e última temporada que será lançada em 2023.

Segundo o Deadline, na realização estará Arkasha Stevenson, a fazer a estreia nas longas-metragens e cujo trabalho mais conhecido é o da série "Channel Zero" (2018).

"O Génio do Mal"

"First Omen" é um projeto da 20th Century que recupera uma popular saga do catálogo do estúdio conhecido por 20th Century Fox antes do acordo de fusão com a Disney.

Produções "reimaginadas" para uma nova geração de "Sozinho em Casa" e "À Dúzia é Mais Barato" já foram lançadas pelo Disney+ e está em preparação mais um filme "Planeta dos Macacos" para os cinemas.

No caso de "The Omen", o primeiro filme foi em 1976 com Gregory Peck, Lee Remick e Harvey Stephens, centrando-se num embaixador dos EUA convencido que Damien, o seu filho de cinco anos, é o Anticristo.

O sucesso nas bilheteiras (mais de 60 milhões de dólares na época, quase 316 milhões por valores de 2022) conduziu o realizador Richard Donner para "Super-Homem" (1978), com Christopher Reeve, e lançou uma saga de terror: duas sequelas, "A Maldição" (1978) e "Conflito Final" (1981), que não tiveram tanto impacto; o telefilme "A Profecia Maldita" (1991); uma nova versão para o cinema com Liev Schreiber e Julia Stiles (2006); e a série "Damien" (2016).