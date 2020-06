Deverá avançar no ano que vem um filme sobre a vida de Ian "Lemmy" Kilmister, o "padrinho" do heavy metal.

O líder da banda de metal britânica Motörhead faleceu em dezembro de 2015, aos 70 anos, vítima de cancro.

Segundo o The Hollywood Reporter (THR), o novo projeto está em preparação desde 2013 e irá abordar o papel durante 40 anos como força criativa dos Motorhead, mas também a juventude em Inglaterra e as ligações com Jimi Hendrix e a banda de rock Hawkwind.