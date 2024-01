James Kottak, antigo baterista dos Scorpions, morreu esta terça-feira, dia 9 de janeiro. O músico tinha 61 anos.

Para já, as causas da morte ainda não foram reveladas. Ao site TMZ, a notícia foi confirmada pela filha do artista. De acordo com Tobi, o baterista morreu na sua casa em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky.

James Kottak fez parte dos Scorpions durante 20 anos, entre 1996 e 2016, tendo sido despedido devido a problemas de alcoolismo. O baterista foi substituído por Mikkey Dee, ex-Motörhead.

O veterano músico fez também parte da banda alemã Kingdom Come.