O talentoso ator canadiano Donald Sutherland vai recever a 26 de setembro, no Festival de Cinema de San Sebastián, o prémio honorário Donostia pelo conjunto da sua carreira, informou esta segunda-feira a organização do evento.

"Sutherland encarnou com grande talento dezenas de personagens sem importar o género: do drama aos filmes de guerra, passando pelo thriller, terror ou ficção científica", destaca a nota sobre a lenda do cinema.

Em 2017, Sutherland, com 84 anos, recebeu um Óscar honorário também pela sua longa carreira, onde estão mais de 150 filmes, entre eles "M.A.S.H.", "Gente Vulgar", "Orgulho e Preconceito" e a saga "Hunger Games".