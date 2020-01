“Todos os mortos”, uma coprodução entre Brasil e França, dos realizadores Caetano Gotardo e Marco Dutra, com a atriz portuguesa Leonor Silveira a integrar o elenco, vai ter estreia mundial no festival.

“DAU. Natasha”, de Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel, “The Woman Who Ran”, de Hong Sangsoo, “Delete History”, de Benoît Delépine e Gustave Kervern, “The Intruder”, de Natalia Meta, “Bad Tales”, de Damiano e Fabio D'’Innocenzo, “First Cow”, de Kelly Reichardt, “Irradiated”, de Rithy Panh, “The Salt of Tears”, de Philippe Garrel, “Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman, “Days”, de Tsai Ming-Liang, “The Roads Not Taken”, de Sally Potter, “There Is No Evil”, de Mohammad Rasoulof, “Siberia”, de Abel Ferrara, e “Hidden Away”, de Giorgio Diritti, completam a lista dos filmes que concorrem ao Urso de Ouro.

Festival com menos filmes

Dos 18 filmes em competição, 16 são estreias mundiais e um é documentário, “os melhores que representam o cinema”, salientou o diretor artístico. Foram também apresentados os quatro filmes que completam a secção Berlinale Special, somando 20 no total.

“A alta qualidade artística dos filmes foi o nosso principal critério para escolher estes e não outros (…) Filmes que para nós têm uma voz única, que tenham sido feitos com um interesse e objetivo singular. Às vezes pesa mais a qualidade da história, outras a qualidade do estilo, ou então são as atuações que destacam”, esclareceu Charlo Chatrian.

Nesta edição da Berlinale, o número de filmes foi reduzido porque há intenção de “oferecer filmes a todos as audiências”, frisou o diretor artístico.

“Não quisemos reduzir o número de filmes, mas houve um processo, que envolveu todos os curadores de todas as secções, para serem mais criteriosos (…) Talvez no próximo ano tenhamos mais”, acrescentou.

A 70.ª edição do Festival de Cinema de Berlim vai decorrer entre 20 de fevereiro e 1 de março, sendo a primeira dirigida pela dupla de Mariette Rissenbeek, como diretora-executiva, e Chatrian, na direção artística.

Nas outras seções, e em português, a Berlinale vai exibir o documentário “Apiyemiyekî?” (que significa “porquê”), uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Portugal, na Fórum Expandido.

Nesta secção do festival será também exibido o filme “Crioulo Quântico”, da portuguesa Filipa César, uma coprodução entre Alemanha, França, Portugal, Espanha, cuja seleção tinha já sido anunciada pelo festival alemão, no passado mês de dezembro.

Na recém-criada secção competitiva Encontros – que tem por objetivo apoiar novas vozes no cinema e dar mais espaço a narrativas diversas e a formas documentais no programa oficial -,será exibido em estreia mundial o filme “A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos.

Ainda no que respeita a participações nacionais, fazem parte do programa de Talentos do festival três profissionais portugueses: a ‘sound designer’ Joana Niza Braga (que trabalhou em filmes como “Variações”, “Colour Out of Space” ou “Free Solo”, que venceu o Óscar para Melhor Documentário em 2019), o realizador e argumentista José Magro (que criou as curtas-metragens “Viagem”, “Letters from Childhood” e “Rio entre as Montanhas”) e o realizador e editor Paulo Carneiro (de “Bostofrio”).