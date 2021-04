Leslie Jones vai ser a anfitriã dos MTV Movie & TV Awards.

A atriz, comediante e antiga estrela do programa Saturday Night Live sucede na função a estrelas como Zachary Levi, Dwayne Johnson com Kevin Hart, Tiffany Haddish, Adam Devine e Rebel Wilson.

Curiosamente, também está na corrida a um prémio este ano, na categoria de Melhor Interpretação de Comédia pelo filme "O Príncipe Volta a Nova Iorque".

Leslie Jones vai conduzir a primeira noite, a 16 de maio, em direto do Palladium em Los Angeles, já que no dia a seguir a MTV estreará os "MTV Movie & TV Awards: Unscripted", dedicada a "reality shows", talk-shows, lifestyle, concursos e outros programas.

Com cinco nomeações, a série da Marvel para o Disney+ "WandaVision" lidera a lista das nomeações para os prémios, que regressam após um ano de interrupção em parte por causa do impacto da pandemia nos EUA.

Seguem-se as séries "Emily in Paris" e "The Boys" com quatro nomeações, mais uma do que "Bridgerton" e "The Mandalorian".

Todas estão nomeadas para Melhor Série com excepção de "The Mandalorian", que foi "trocada" pela terceira temporada de "Cobra Kai".

Desde 2017 que os prémios juntam cinema e televisão e não fazem distinções entre géneros nas categorias de interpretação. A partir do ano seguinte, também passou a integrar em várias categorias nomeados de filmes e séries, como Melhor Herói, Vilão, Duo, Luta, Interpretação de Comédia e Revelação.

Tudo isto mais o facto de Hollywood ter adiado a maioria dos filmes mais populares que tradicionalmente são nomeados pelosMTV Movie & TV Awards fez com que as séries dominem as categorias.

As exceções foram "Borat, O Filme Seguinte", que chegou às três nomeações, mais uma do que "Judas e o Messias Negro", que se juntam a "Uma Miúda com Potencial", "Soul - Uma Aventura com Alma" e "A Todos os Rapazes: Agora e Para Sempre" nas nomeações para Melhor Filme.

Na categoria "neutral" das interpretações em cinema concorre a título póstumo Chadwick Boseman ("Ma Rainey: A Mãe do Blues") e ainda Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial"), Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias Negro"), Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago") e Zendaya ("Malcolm & Marie").

Nas interpretações nas séries, estão nomeados Anya Taylor-Joy ("Gambito de Dama"), Elizabeth Olsen (WandaVision), Elliot Page ("The Umbrella Academy), Emma Corrin ("The Crown") e Michaela Coel ("I May Destroy You").

Os MTV Movie & TV Awards são conhecidos pelas categorias menos convencionais e a maior de todas será a de Melhor Beijo, totalmente dominada este ano pelas séries e onde concorrem Chase Stokes & Madelyn Cline ("Outer Banks"), Jodie Comer & Sandra Oh ("Killing Eve"), Lily Collins & Lucas Bravo ("Emily in Paris"), Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison ("Never Have I Ever") e Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor ("Bridgerton").

Os fãs poderão votar nas várias categorias e mais do que uma vez até 30 de abril em vote.mtv.com.