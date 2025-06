O filme familiar da Disney "Lilo & Stitch", um remake em imagem real da animação de 2002, liderou novamente as bilheteiras da América do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo, arrecadando mais 63 milhões de dólares (cerca de 58 milhões de euros), segundo estimativas da indústria divulgadas no domingo.

Até ao momento, o total mundial de receitas já supera os 610 milhões de dólares (aproximadamente 561 milhões de euros), informou a Exhibitor Relations.

Maia Kealoha (como Lilo), Hannah Waddingham, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis protagonizam o filme, enquanto Chris Sanders volta a dar voz ao caos-em-pessoa que é o alienígena azul Stitch.

"Missão: Impossível – O Acerto Final" — o mais recente e, aparentemente, último capítulo da bem-sucedida saga de espionagem protagonizada por Tom Cruise, baseada numa série televisiva dos anos 60 — ficou em segundo lugar, com 27,3 milhões de dólares (cerca de 25,1 milhões de euros) nos Estados Unidos e Canadá.

O filme da Paramount já arrecadou mais 231 milhões de dólares no estrangeiro (cerca de 212 milhões de euros), o que ajudará a compensar o enorme orçamento de produção, que terá rondado os 400 milhões de dólares (aproximadamente 368 milhões de euros).

A estreia desapontante do terceiro lugar foi ocupada por "Karate Kid: Lendas", da Sony, uma sequela com Ralph Macchio — estrela do clássico original de 1984 — e o ícone dos filmes de ação Jackie Chan, juntamente com Ben Wang no papel principal.

O filme arrecadou 21 milhões de dólares (cerca de 19,3 milhões de euros) no mercado doméstico e outros 26 milhões (cerca de 23,9 milhões de euros) a nível internacional.

"'Lendas' tenta revitalizar a história com um novo 'Kid' — outra vez — mas o desempenho de bilheteira não é forte", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

Em quarto lugar ficou o filme de terror "Destino Final: Linhagens de Sangue", da Warner Bros. e New Line, com 10,8 milhões de dólares (cerca de 9,9 milhões de euros).

Outro filme de terror, "Traz de Volta", estreou-se em quinto lugar com 7,1 milhões de dólares (aproximadamente 6,5 milhões de euros).

"É uma estreia muito boa para um filme de terror original que custou apenas 4,5 milhões de dólares (cerca de 4,1 milhões de euros) a produzir", afirmou Gross.

Os restantes filmes do top 10 foram: "Pecadores" (5,2 milhões de dólares / ~4,8 milhões de euros); "Thunderbolts" (4,8 milhões de dólares / ~4,4 milhões de euros); "Amizade" (2,6 milhões de dólares / ~2,4 milhões de euros); "O Último Rodeo" (2,1 milhões de dólares / ~1,9 milhões de euros); "J-Hope Hope on the Stage" – transmissão ao vivo da digressão (940 mil dólares / ~865 mil euros)