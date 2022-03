Cinco filmes, entre os quais “One More Story”, serão apresentados no ciclo Dias do Cinema Israelita, que decorrerá este mês em Lisboa, revelou a organização.

O ciclo vai acontecer entre 10 e 16 de março no cinema City Alvalade, sendo retomado dois anos depois de ter estado suspenso, por causa da pandemia da COVID-19.

O objetivo desta iniciativa é “aproximar as culturas portuguesa e israelita e dar a conhecer em Portugal os diferentes aspetos da sociedade, da cultura e do quotidiano em Israel”.

Entre os filmes desta 13.ª edição está “One More Story”, uma comédia que o realizador Guri Alfi apresentará em Lisboa.

Serão também exibidos “Sublet”, de Eytan Fox, e “Perfect Strangers”, de Lior Ashkenazi.