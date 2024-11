O mais recente cinema contemporâneo, de Pedro Almodóvar, Jacques Audiard, Brady Corbet ou Andrea Arnold, vai passar pelo festival de cinema LEFFEST, que começa hoje em várias salas de Lisboa.

O festival tem uma dupla abertura, com “O Quarto ao Lado”, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, no Teatro Tivoli, e com “O Brutalista”, do realizador norte-americano Brady Corbet, convidado do LEFFEST, no cinema São Jorge.

Esta é a 18.ª edição do Lisboa Film Festival – LEFFEST, desvendando alguns dos filmes que estiveram nos principais festivais de cinema, alguns antes de chegarem ao circuito comercial, propondo uma programação com conversas, concertos e arte visual.

Em primeira exibição portuguesa, o LEFFEST também conta com “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, filme do qual Cannes distinguiu o elenco feminino, “A Semente da Figueira Sagrada”, com a presença do realizador iraniano dissidente Mohammad Rasoulof, “Emmanuelle”, de Audrey Diwan, e “Bird”, de Andrea Arnold.

Para o festival foram também convidados os realizadores David Cronenberg, Thomas Vinterberg, Léos Carax e Jonás Trueba.

Haverá cinema português e lusófono, nomeadamente com “On Falling”, de Laura Carreira, “Longe da Estrada”, de Hugo Vieira da Silva e Paulo Mil Homens, e “O Ancoradouro do Tempo”, do moçambicano Sol de Carvalho.

O realizador Ivo M. Ferreira fará uma antestreia de quatro episódios da série televisiva “O Americano”, produzida para a RTP, e o festival dedicará uma retrospetiva a Miguel Gomes.

No diálogo com outras artes e com a atualidade, está previsto um ciclo sobre a Palestina, com filmes, leitura de poemas e o concerto “Make Freedom Ring”, para angariação de fundos para a Médicos Sem Fronteiras.

Um outro ciclo temático será sobre a difusão massificada de imagens de guerra, seja nos media tradicionais seja nas redes sociais, com uma exposição de fotografias de Marie-Laure de Decker e de Noel Quidu, no ginásio do Liceu Camões, e com conversas com realizadores e jornalistas.

No MUDE - Museu do Design será inaugurada uma exposição de pintura do artista plástico português Carlos Cobra.

Entre a centena de convidados anunciada pelo festival estão ainda o filósofo esloveno Slavoj Zizek, o realizador italiano Mario Martone, a escritora e ativista libanesa Mariam Said e o realizador israelita Avi Mograbi.

O filme “Aqui”, de Robert Zemeckis, que volta a juntar Tom Hanks e Robin Wright – os protagonistas de “Forrest Gump” (1994) – encerra oficialmente o LEFFEST deste ano, no dia 17 à tarde, no Teatro Tivoli.