A primeira edição do festival de cinema sobre direitos e saúde mental (MHRFF) decorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Fórum Lisboa, na capital.

O festival mostrará curtas-metragens que lidem com questões de saúde mental, "com o objetivo de sensibilizar a sociedade cilvil para os direitos das pessoas com perturbações mentais e combate ao estigma a elas associado", explicou hoje a organização.

O programa de filmes não foi ainda anunciado, mas esteve aberto à candidatura de obras filmes de ficção, documentário e animação.

O festival é uma iniciativa da associação Lisbon Institute of Global Mental Health, fundada em 2014 pela Nova Medical School, a Escola Nacional de Saúde Pública e a Fundação Calouste Gulbenkian.