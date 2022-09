A Netflix divulgou as primeiras imagens de "Heart of Stone" durante o seu evento virtual "Tudum", que se realizou este fim de semana.

Entre imagens dos bastidores de algumas cenas intensas e entrevistas, o vídeo de antecipação do novo filme de ação e espionagem protagonizado por Gal Gadot mostra sequências claramente rodadas na baixa de Lisboa, algumas delas bastante movimentadas.

No elenco onde ainda se destaca Jamie Dornan (da saga "Os Cinquenta Sombras de Grey" e "Belfast") e os pormenores estão a ser mantidos em segredo, mas a história é descrita como a abordagem feminina dos "thrillers" de ação e espionagem internacional do género "007" e "Missão: Impossível", com Gal Gadot no papel de Rachel Stone e a assumir as mesmas funções de um James Bond ou Ethan Hunt.

O argumento é da dupla Greg Rucka (que adaptou a sua banda desenhada para o recente filme de ação da Netflix com Charlize Theron "A Velha Guarda") e Allison Schroeder, nomeada para os Óscares pelo argumento de "Elementos Secretos", com a realização confiada a Tom Harper, responsável pela minissérie "Guerra e Paz" (2016) e os filmes "Wild Rose - Rosa Selvagem" (2017) e "Os Aeronautas" (2019).

"Heart of Stone" deverá chegar à plataforma de streaming no ano que vem.

TEASER LEGENDADO.