O anúncio feito pela Academia Portuguesa de Cinema na segunda-feira (2) dos finalistas para ser o candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional na 93ª edição dos Óscares levantou dúvidas sobre a elegibilidade de um dos títulos: "Listen".

Drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos, a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa tem diálogos em inglês e português.

Nas redes sociais surgiram comentários sobre se o filme premiado no Festival de Veneza cumpre uma das regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas: a de que o diálogo original e todo o filme devem ser predominantemente (e isso é entendido em mais de 50%) em línguas que não o Inglês.

Foi também nas redes sociais que a Academia Portuguesa de Cinema prestou um longo esclarecimento em que reconhece que podem existir dúvidas sobre a elegibilidade, mas que está em contacto com a Academia dos Óscares e caso "Listen" seja o candidato de Portugal e posteriormente rejeitado, está salvaguardada a possibilidade de submeter outro filme.

"Para compor a lista das longas-metragens elegíveis à seleção do candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional, a Academia Portuguesa de Cinema mantém contacto com a AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) no sentido de esclarecer dúvidas relativas aos diversos critérios de elegibilidade vigentes nos regulamentos. No caso do “Listen”, a aplicação do critério [dos 50%] é complexa, visto que tanto a língua portuguesa como inglesa têm uma forte presença no decurso do filme, algo que advém precisamente do facto de contar a história de uma família portuguesa imigrante em Inglaterra. Existem ainda diálogos mistos, onde inglês e português se misturam, bem como inúmeras cenas com linguagem gestual cujas traduções são tanto em inglês como português", partilhou a Academia.

"É frequente existirem anualmente casos em que determinada candidatura, pelas suas características particulares, carece de um esclarecimento no que aos critérios de elegibilidade diz respeito. Para tal efeito, a AMPAS prevê um mecanismo de avaliação desses casos, cuja responsabilidade na aplicação dos critérios de elegibilidade recai sobre o International Feature Film Executive Committee. Dadas as particularidades da narrativa do filme que exigem o recurso à língua inglesa e portuguesa, tendo cumprido os demais critérios de elegibilidade, e após consultar o International Film Executive Committee, a Academia Portuguesa de Cinema decidiu considerar o filme elegível à candidatura", continua a exposição.

"Na eventualidade de o “Listen” ser selecionado após o período de votação dos membros, a candidatura será avaliada em detalhe pelo International Film Executive Committee (tal como todos os filmes apresentados pelas Academias dos países candidatos), que deliberará sobre a sua elegibilidade. Nos casos em que, após análise detalhada, uma candidatura é rejeitada, a Academia do país correspondente terá então a possibilidade de submeter um novo filme candidato", conclui a declaração.

"Listen" está a votos com "Mosquito", de João Nuno Pinto; "Patrick", a primeira longa-metragem do ator Gonçalo Waddington; e "Vitalina Varela", de Pedro Costa.

O candidato português será anunciado a 16 de novembro e tentará quebrar um "enguiço" histórico nos Óscares com o número 36: Portugal é o país que mais vezes submeteu candidatos à categoria que até há dois anos se chamou Melhor Filme Estrangeiro sem nunca ter chegado às nomeações ou sequer à lista de finalistas.

A 93ª edição dos Óscares está marcada para 25 de abril de 2021, em Los Angeles.