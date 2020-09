O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, felicitou hoje (12) a realizadora Ana Rocha de Sousa pelos prémios no Festival de Cinema de Veneza, sublinhando que "é uma revelação absoluta mesmo para Portugal".

"É um prémio muito importante e sobretudo muito auspicioso, é um prémio de futuro e, para uma primeira obra, este sinal num importante festival é muito animador. É um prémio para ela e para a equipa, mas é também uma forma de reconhecimento do cinema português e numa situação de coprodução. É uma revelação absoluta mesmo para Portugal", afirmou Nuno Artur Silva à agência Lusa.

"Listen", primeira longa-metragem da realizadora Ana Rocha de Sousa, 41 anos, venceu quatro prémios no festival de Veneza que terminou hoje: O 'Leão de Futuro', de primeira obra, o prémio especial do júri 'Horizontes', o prémio 'Bisato d'Oro' de melhor realização e o prémio 'Sorriso Diverso Venezia', estes dois últimos galardões paralelos do evento.

O filme, um drama de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, tem coprodução luso-britânica e foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Chegará aos cinemas portugueses em 2021.