A longa-metragem de animação "Nayola", de José Miguel Ribeiro, vai ser exibida na quinta-feira no Centro Cultural Franco-Moçambicano, em Maputo, no âmbito do KUGOMA – Fórum Cinema Moçambique, revelou a organização.

Embora o fórum comece hoje, com um programa dedicado a escolas e aos mais novos, a abertura oficial do 13.º KUGOMA está marcada para quinta-feira, com "Nayola", primeira longa-metragem do realizador português José Miguel Ribeiro.

"Nayola" conta com argumento de Virgílio Almeida, a partir de uma peça de teatro de José Eduardo Agualusa e Mia Couto, e a história atravessa três gerações de mulheres - Lelena, Nayola e Yara -, tendo a guerra civil de Angola como pano de fundo.

O filme, que demorou oito anos a ser feito, cruza animação em 2D e 3D, tem produção da Praça Filmes, coprodução com Bélgica, França e Países Baixos, e um orçamento que ultrapassou os três milhões de euros.

Em junho, a longa-metragem de José Miguel Ribeiro integrou a seleção oficial do Festival de Annecy, em França, e foi distinguida no Festival de Cinema de Guadalajara, no México.

De acordo com o Camões – Centro Cultural Português em Maputo, que apoia a realização do KUGOMA, a sessão de "Nayola" contará com os escritores Mia Couto e José Eduardo Agualusa e com um dos produtores do filme, Jorge António.

O KUGOMA é uma iniciativa da Associação Amigos do Museu do Cinema em Moçambique.