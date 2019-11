"Divertimo-nos com algumas coisas que podemos fazer, porque existe imenso 'hardware' e imensos planos loucos em guindastes e esse tipo de cosas. Isso é divertido. Mas as coisas são exageradas. Gastam imenso dinheiro em grandes cenas, porque é isso que faz a ação, e acho-as demasiado longas e barulhentas. Mas não vale a pena irmos por aí. Não quero morder a mão que me alimenta. A sério. Reparem, não são estes os filmes que vou ver a correr", partilhou.

Em várias declarações públicas em outubro e já este mês, o cineasta Martin Scorsese criticou o género, dizendo que "nada está em risco, os filmes são feitos para satisfazer um conjunto específico de exigências e são projetados como variações num número finito de temas". Também indicou que as sagas modernas de cinema "eram estudadas no mercado, testadas com público, avaliadas, modificadas, revestidas e remodeladas até estarem prontas para o consumo".

Willem Dafoe vai no mesmo sentido, sugerindo que o género se contenta por ficar na mesma.

"O que me preocupa com estes grandes filmes é que precisam de algo que os alimente. Precisam de evoluir e de pessoas que empurrem os limites para que possam avançar. Porque, na verdade, eles não estão no negócio de avançar. Estão no negócio do negócio e podem-se fazer coisas lindas porque eles têm imensos recursos", concluiu.

A sequela de "Aquaman" está prevista para 16 de dezembro de 2022, estando previsto que Willem Dafoe volte a ser o conselheiro Vulko.