Lupita Nyong'o percebeu que também ia "apanhar por tabela" assim que Will Smith deu uma bofetada a Chris Rock em plena cerimónia dos Óscares, após o comediante fazer uma piada sobre a falta de cabelo da sua esposa Jada Pinkett Smith.

O seu lugar era privilegiado: estava sentada mesmo atrás do casal.

"Quando o momento acabou, percebi: 'Oh meu Deus, não há como tudo isto ter acontecido e eu não aparecer no plano'", recordou a rir numa nova entrevista à revista The Hollywood Reporter em antecipação à estreia de "Black Panther: Wakanda Forever" no início de novembro.

"Assim que acabou, soube que eu ia ser um meme", acrescentou.

Lupita Nyong'o preferiu não dizer nada sobre o que foi testemunhar aquele momento: "Sinceramente, não quero adicionar mais combustível a essa coisa".

A verdade é que nem precisa: tal como previu, as imagens da sua reação, igual à de muitos que assistiram à cerimónia, primeiro de riso nervoso e depois com um ar de incredulidade e choque, tornaram-se virais.

"A Lupita foi todos nós", foi o consenso.