A produtora luso-brasileira Tathiani Sacilloto foi selecionada para o programa europeu de produtores de cinema "Producers on the Move", que volta a ser realizado apenas online, foi hoje anunciado.

O programa, que decorrerá de 17 a 21 de maio, é uma iniciativa da associação European Film Promotion e tem como objetivo incentivar contactos entre produtores de cinema e agentes da indústria cinematográfica.

O encontro decorre habitualmente em maio à margem do Festival de Cinema de Cannes, em França, mas por causa da pandemia da covid-19 sofreu um ajuste. Mantém-se em maio, mas foi transformado numa iniciativa online. O festival de Cannes foi adiado para julho.

Entre os 20 produtores hoje anunciados para o programa está a luso-brasileira Tathani Sacilloto, uma das responsáveis da produtora portuguesa Persona Non Grata, juntamente com o realizador António Ferreira.

À agência Lusa, Tathiani Sacilloto explicou que apresentará três projetos em diferentes fases de produção: "Arménio", em montagem financeira, e "Bela América", cuja rodagem começa em outubro em Coimbra, ambos de António Ferreira, e "Sonhar com leões", de Paolo Marinou-Blanco, com produção para 2022.

Fundada em 1999, a Persona Non Grata tem trabalhado entre Portugal e o Brasil, com coproduções com outros territórios, nomeadamente Argentina, Equador, Espanha, França, Alemanha e Moçambique.

Este será o segundo "Producers on the Move" 'online', com a organização a sublinhar que decidiu repetir o formato para que os produtores selecionados não deixassem de ter acesso a planificação e desenvolvimento dos projetos, mesmo em tempo de pandemia, refere hoje em comunicado.

Além de Tathiani Sacilloto, o programa deste ano conta, entre outros, com Kasper Dissing (Dinamarca), que produziu o premiado "Mais uma rodada", de Thomas Vinterberg, e Sára Laszlo (Hungria), que produziu o filme "Natural Light", de Dénes Nagy e galardoado em Berlim.

O "Producers on the Move" é apoiado pela União Europeia, através do programa Europa Criativa, existe há duas décadas e já acolheu cerca de 400 produtores europeus, entre os quais Mário Patrocínio, João Viana, Joana Ferreira, Nuno Bernardo, João Matos, Rodrigo Areias, Luís Urbano, Fernando Vendrell e Leonel Vieira.

Da associação European Film Promotion faz parte o Instituto do Cinema e Audiovisual.