M. Night Shyamalan revelou os primeiros detalhes do seu próximo filme, que será um "thriller".

"Parece um milagre que estou aqui a rodar o primeiro plano do meu novo filme. Chama-se 'Old' [Velho ou antigo]", partilhou nas redes sociais.

O realizador incluiu a imagem oficial com máscara a segurar uma claquete do início da rodagem e o poster, que mostra uma ampulheta com pessoas a cair em vez da areia, e a frase "Uma nova viagem do argumentista/realizador M. Night Shyamalan. É apenas uma questão do tempo".

Após os sucessos de "O Sexto Sentido" (1999), "O Protegido" (2000), "Sinais" (2002) e "A Vila" (2004), M. Night Shyamalan conheceu fracassos sucessivos de bilheteira e artísticos com "A Senhora da Água" (2006), "O Acontecimento" (2008), "O Último Airbender" (2010) e "Depois da Terra" (2013).

Batendo no fundo, reergueu a carreira com "A Visita" (2015), "Fragmentado" (2017) e "Glass" (2019).

"Old" será o primeiro de dois "thrillers" anunciados em 2019 e deverão chegar aos cinemas em 2021 e 2023.

Os detalhes continuam a ser mantidos em segredo, mas segundo a imprensa especializada, a inspiração é uma banda desenhada francesa chamada "Sandcastle", de Pierre Oscar Levy e artist Frederik Peeters, que começa com a descoberta de um cadáver numa praia, confirmando que estão a acontecer coisas que não são normais.

No elenco estão nomes como Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Rufus Sewell e Embeth Davidtz.

A data de estreia prevista nos cinemas é 23 de julho de 2021.