"Madres Paralelas" [Mães Paralelas] será o título do próximo filme de Pedro Almodóvar e o reencontro com Penélope Cruz, uma das suas atrizes preferidas.

Recentemente premiado pelos Goya com "Dor e Glória", o cineasta espanhol escreveu o argumento durante o confinamento por causa da CODIV-19 e tenciona começar a rodagem do drama no início de 2021.

Numa entrevista à agência Efe, citada pelo El País, explicou que, após o abatimento inicial com o isolamento, se concentrou em passar para o papel o projeto que estava a amadurecer há algum tempo.