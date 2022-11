Seguindo a inspiração do lucrativo e popular espetáculo ao vivo que recria a experiência que se via no grande ecrã, lançado em Las Vegas e que rapidamente se estendeu por outras cidades do mundo, "Magic Mike: A Última Dança" irá onde não foi nenhum dos filmes anteriores sobre o mundo dos "stripers" masculinos com Channing Tatum: uma sequência de dança sedutora de 30 minutos.

A revelação é do próprio realizador, Steven Soderbergh, que sentiu que devia avançar com o terceiro filme depois de ver o espetáculo "Magic Mike Live".

"Queríamos arrasar na dança em grande. Temos este número de dança com o Channing e a Salma [Hayek] a começar. E depois aos últimos 30 e alguns minutos do filme é apenas esta gigantesca sequência de dança", contou o vencedor dos Óscares à revista britânica Empire.

A nova história mostra como o romance com uma mulher mais velha e rica (Salma Hayek) encoraja "Magic" Mike Lane a levar o seu talento para Londres, encontrar novos dançarinos e construir um novo espetáculo do zero.

Segundo o realizador, "Magic Mike: A Última Dança" também conclui uma história que foi sendo preparada com o primeiro filme em 2012 e a sequela "Magic Mike XXL", lançada três anos mais tarde: "O primeiro filme foi uma representação bastante direta de um conjunto de personagens que existem num determinado mundo que não mudou desde o início. O segundo filme foi um pouco mais além para falar sobre o que as mulheres procuram numa noite em que fantasias e sexualidade são exploradas – e como se mantém uma sensação de mistério, ainda que se mantendo um ambiente em que coisas como permissão e consentimento estão à frente e no centro".

"O terceiro filme realmente mergulha nisso de uma forma muito maior, em parte porque, pela primeira vez, vemos Mike numa relação. Portanto, isso permite uma dinâmica e um conjunto de discussões a que não tínhamos acesso antes de às quais não tivemos acesso, antes de 'Magic Mike: A Última Dança'", conclui.

A estreia nos cinemas será a 10 de fevereiro de 2023.

