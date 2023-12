O centenário da animação portuguesa será celebrado em Barcelona de 11 a 13 de janeiro de 2024 com uma mostra de cinema que inclui a projeção de 35 curtas-metragens.

A Animalusa - Mostra de Cinema de Animação Portuguesa, produzida pelo Studio Kimchi, decorrerá no Centro Cívico Fort Pienc, em Barcelona, e o programa inclui ainda duas 'masterclasses' (palestras).

A primeira 'masterclass' é com o realizador Alexandre Siqueira e é dedicada ao "processo criativo" da curta-metragem "Purpleboy", um filme com produção portuguesa, francesa e belga que esteve indicado para os prémios norte-americanos Annie e que aborda questões sobre identidade de género a partir da história de Óscar, um menino transgénero.

A outra 'masterclass' do Animalusa tem como título "Abi Feijó: Quatro caminhos, uma direção" e é dedicada à atividade do realizador, produtor docente e diretor da Casa Museu de Vilar (Lousada) Álvaro Feijó (conhecido como Abi Feijó), que tem um percurso de mais de 40 anos dedicado ao cinema de animação.

As 35 curtas-metragens integradas no programa da mostra vão ser projetadas ao longo de três dias e em cinco sessões temáticas: "animação no feminino", "100 anos de animação", "stop motion", "a ditadura e a revolução" e "curtinhas para pequeninos".

A sessão sobre a "animação no feminino" inclui as curtas "Água Mole" (de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires), "A Menina Parada" (Joana Toste), "A Sonolenta" (Marta Monteiro), "Amélia & Duarte" (Alice Guimarães e Mónica Santos), "Polvo" (Catarina Sobral), "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" (Regina Pessoa) e "Última Chamada" (Sara Barbas).

Em "100 anos de animação" serão projetadas as curtas-metragens "Ice Merchants" (João Gonzalez), "História Trágica Com Final Feliz" (Regina Pessoa), "Entre Sombras" (Alice Eça Guimarães e Mónica Santos), "Agouro" (David Doutel e Vasco Sá), "Estória do Gato e da Lua" (Pedro Serrazina) e "O Homem Do Lixo" (Laura Gonçalves).

No segundo dia da mostra, a sessão 'stop motion' inclui os filmes "A Suspeita" (José Miguel Ribeiro), "Pronto, Era Assim" (Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues), "Nossa Senhora da Apresentação" (Abi Feijó, Alice Guimarães, Laura Gonçalves e Daniela Duarte), "Das Gavetas Nascem Sons" (Vitor Hugo Rocha), "O Peculiar Crime do Estranho Senhor Jacinto" (Bruno Caetano) e "A Casa para Guardar o Tempo" (Joana Imaginário).

No mesmo dia, em "a ditadura e a revolução", serão exibidos "40.25.04" (Miguel Pires de Matos, Bernardo Sarmento, Diana Gomes, Carla Simões, Miguel Simas, Pedro Freitas e Sílvia Namorado), "Fado Lusitano" (Abi Feijó), "Estilhaços" (José Miguel Ribeiro), "Januário e a Guerra" (André Ruivo), "Timor Loro Sae" (José Miguel Ribeiro), "Salteadores" (Abi Feijó) e "O Casaco Rosa" (Mónica Santos)

A Animalusa termina no dia 13 de janeiro com uma sessão dedicada à animação infantil que inclui "Fox Tale" (Alexandra Allen), "Ana Morphose" (João Rodrigues), "Maré" (Joana Bragança), "Crias – Gaivotas" (Margarida Madeira), "Ride" (Paul Bush), "Ode à Infância" (João Monteiro e Luís Vital), "Foi o Fio" (Patrícia Figueiredo) e "Circo" (André Ruivo).

Esta mostra, segundo o Studio Kimchi, conta com o apoio de várias entidades portuguesas, como Cinanima, Agencia – Portuguese Short Film Agency, Casa Museu de Vilar, Festival Monstra e Casa da Animação.

Do lado espanhol, tem o apoio da Animac, dos Premios Quirino e de MIA Mujeres en la Industria de la Animación, El Meu Primer Festival, Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona, Nonstop Barcelona e Weird Market.