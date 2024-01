A festejar 28 anos a 2 de fevereiro, Paul Mescal foi revelado pela minissérie "Normal People", um grande sucesso lançado durante as primeiras da pandemia em 2020.

No cinema, teve um papel secundário em "A Filha Perdida" e logo a seguir foi nomeado para os Óscares com o papel de um jovem pai em "Aftersun", antes de voltar a ser elogiado pela peça de teatro "Um Elétrico Chamado Desejo" e pelo filme "All of Us Strangers".

No entanto, não sabe se está preparado para a notoriedade global que poderá chegar com a estreia de "Gladiador 2", a sequela de Ridley Scott do seu filme que ganhou os principais Óscares em 2000 e tornou Russell Crowe numa estrela gigantesca.

“Não sei qual será a diferença. Talvez isso seja ingénuo? Será que mais pessoas me vão parar na rua? Ficaria profundamente deprimido se assim fosse e espero que não seja verdade", disse recentemente ao jornal britânico The Times.

Com a data de estreia marcada para a semana de 22 de novembro, acrescentou: "Terei uma resposta no próximo ano, mas se tiver esse impacto na minha vida, estarei numa má situação. Teria que seguir em frente e ir fazer uma peça de teatro obtusa que ninguém quer ver".

Dizendo que leva o seu trabalho “muito a sério” e é apaixonado pelo que faz, o ator também mostrou desconforto com a realidade do número de seguidores ter impacto nos 'castings' e a designação de filmes e séries como "conteúdo".

"Estamos a fazer isto para quê? Assusta-me imenso. A representação nunca devia ser reduzida aos números de seguidores no Instagram", descreveu.

“Nos últimos anos, as pessoas andam a falar sobre filmes e séries como conteúdo. Essa é uma palavra suja. Não é ‘conteúdo’, é trabalho. Não estou a ser snob, mas existem duas indústrias em simultâneo. Aquela que trabalha com falta de cuidado e integridade artística. Fazer maluquices tendo em conta os seguidores do Instagram, tanto faz… Mas a outra é a que sempre existiu, a arte de fazer filmes, a realização, a iluminação, a direção artística. Isso mantém os artistas vivos. E os públicos querem ser desafiado", defendeu.