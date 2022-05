Os fãs podem ficar descansados: nenhum ator deverá suceder a Harrison Ford como Indiana Jones no cinema.

O ator foi o icónico arqueólogo pela primeira vez em 1981 com "Os Salteadores da Arca Perdida" e continuou com as sequelas "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), "Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989) e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008).

A despedida confirmada será com o quinto filme, ainda sem título, que chegará às salas no verão de 2023, a poucos dias do ator fazer 81 anos, e é realizado por James Mangold, sucessor de Steven Spielberg.

Quando comprou a Lucasfilm em 2012, a principal estratégia da Disney passava por rentabilizar a personagem e a saga "Star Wars". O próprio Spielberg disse que não tinha dúvidas que "Indiana Jones" irá continuar depois do quinto filme e após a estreia do primeiro "Guardiões da Galáxia" (2014) e ainda antes de se tornar a estrela de "Mundo Jurássico", Chris Pratt tornou-se um favorito dos fãs para ser o sucessor.

Mas Kathleen Kennedy, produtora de todos os filmes e presidente da Lucasfilm, reconheceu que aprendeu uma lição e chegou à conclusão que é melhor não escolher outro ator para ser Indiana Jones.

A "culpa" foi a a reação a um filme chamado "Han Solo: Uma História de Star Wars" (2018), onde Alden Ehrenreich interpretou a versão mais jovem de outra personagem icónica de Harrison Ford.

"Deve haver momentos ao longo do caminho em que se aprende coisas. [Solo] certamente pode ter sido um momento de aprendizagem. Algumas pessoas falaram sobre como, bem, talvez 'Solo' devesse ter sido uma série de televisão. Mas mesmo fazendo 'Solo' como uma série sem Harrison Ford como Han Solo... é a mesma forma de pensar" [do filme], explicou a produtora à revista Vanity Fair.

"Talvez eu devesse ter reconhecido isso antes. Nós nunca faríamos 'Indiana Jones' sem Harrison Ford. Tendo acabado de fazer o quinto filme, posso dizer que não houve um dia em que estivesse no 'set' e não tivesse pensado 'Sim, isto é Indiana Jones'", acrescentou.

Quem ficará contente com esta conclusão é o próprio Harrison Ford, que sempre se mostrou muito protetor em relação à personagem.

Uma entrevista ao NBC Today em 2019 tornou-se viral quando lhe perguntaram quem devia ser o sucessor: sempre bem disposto, respondeu que "ninguém vai ser o Indiana Jones, não percebeu? Eu sou o Indiana Jones. Quando morrer, ele morre. É simples".