Em 2003, uma nova versão do filme "Um Golpe em Itália" juntou Charlize Theron com Mark Wahlberg, Edward Norton, Jason Statham, Seth Green, Mos Def e Donald Sutherland.

O filme andava à volta de um grupo de ladrões que se juntava para roubar 35 milhões de dólares em ouro em Veneza e envolvia sofisticadas cenas de ação, que obrigavam os atores a demonstrar perícia a manobrar carros.

Durante um painel na convenção (virtual) da Comic-Con São Diego, a atriz revelou o sexismo nos bastidores do filme, confirmando a forma diferente como as mulheres são tratadas quando as cenas envolvem ação: os produtores reservaram-lhe muito mais tempo do que aos colegas masculinos para preparar as cenas com carros.

E no fim, quem acabou por vomitar a conduzir foi o "duro" Mark Wahlberg.